В Севастополе пройдет Открытый турнир по новому виду спорта

Всем известен игровой автомат с грушей для проверки силы удара. В профессиональном спорте удар на силу используется только профессиональное, более точное оборудование.
Победителем турнира может стать каждый – к участию приглашаются все желающие. Испытать свою силушку предлагают с 10.00 до 19.00.
Победителей ждут денежные призы: среди мужчин – 30 тыс. рублей, среди женщин – 20 тыс. Предусмотрены также специальные призы и подарки для детей до 12 лет.
источник: «Крымский спорт»
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С тегами: спорт в Крыму