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В Севастополе пройдет Открытый турнир по новому виду спорта

В Севастополе пройдет Открытый турнир по новому виду спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:33 22.08.2024

В ближайшую субботу, 24 августа, в Севастополе на пляже Адмиральская Лагуна (ул. Челнокова) в рамках празднования Международного дня бокса пройдет Открытый турнир по новому виду спорта – удар на силу, сообщает организатор соревнований – Федерация бокса Севастополя.

Всем известен игровой автомат с грушей для проверки силы удара. В профессиональном спорте удар на силу используется только профессиональное, более точное оборудование.

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Победителем турнира может стать каждый – к участию приглашаются все желающие. Испытать свою силушку предлагают с 10.00 до 19.00.

Победителей ждут денежные призы: среди мужчин – 30 тыс. рублей, среди женщин – 20 тыс. Предусмотрены также специальные призы и подарки для детей до 12 лет.

источник: «Крымский спорт»

 

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