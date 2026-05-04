В Севастополе пройдёт более 150 мероприятия, посвящённых Дню Победы

В Севастополе завершена основная подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 82-й годовщины освобождения города. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева. В городе запланирована программа из более 150 событий.

Традиционно ко Дню Победы ветеранам выплачивают единовременную помощь. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители осажденного Севастополя, труженики тыла, дети войны и представители других категорий получили выплаты в беззаявительном порядке — выплаты направлены более 16,7 тысячи человек.

Праздничные мероприятия стартовали еще в апреле и уже охватили разные районы города. Концерты, выставки, спортивные мероприятия и акции проходят как на центральных площадках, так и в муниципалитетах. Одним из ключевых стал творческий проект «Путь к Победе», который стартовал в Доме культуры села Вишневого. Он посвящен хронике Крымской наступательной операции и уже стал традицией для города. Финальный концерт состоится 12 мая во Дворце культуры рыбаков. Также прошли мероприятия в рамках традиционного театрализованного проекта «Эшелон Победы».

Среди ключевых событий — акция «Сад памяти», в рамках которой образовательным учреждениям передадут 150 саженцев для высадки. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. 9 мая телеканалы СТВ и СТВ 24 в течение дня будут демонстрировать размещенные фотографии. С 9 по 11 мая в кинотеатрах «Севастополь кино» пройдет киномарафон патриотических фильмов.

Особое внимание будет отведено поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с Днем Победы. Совместно с Черноморским флотом будут проведены парады во дворах ветеранов.

Архив Севастополя подготовил выставку архивных документов «Этот день мы приближали, как могли» – увидеть ее можно на Приморском бульваре с 8 по 22 мая. Также 9 мая на Сапун-горе пройдет историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы».

Напомним, что по поручению губернатора Михаила Развожаева в городе к 9 мая проводится работа по благоустройству памятных мест – исполнительные органы и подведомственные учреждения приводят в порядок ДОТы, памятники и воинские захоронения Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя