Севастополь | В Севастополе пройдёт спортивная акция к Международному дню инвалидов
В Севастополе пройдёт спортивная акция к Международному дню инвалидов
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе пройдёт спортивная акция к Международному дню инвалидов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:19 01.12.2025

В среду, 3 декабря, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Тараса Шевченко состоится акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — «ГТО без границ». Спортивное мероприятие направлено на популяризацию нормативов ГТО среди всех категорий граждан, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для участников акции предусмотрено два этапа. Первый начнется в 10 часов утра и рассчитан на всех желающих. Можно будет сдать следующие нормативы ГТО: прыжок в длину с места, наклон, пресс, подтягивания и отжимания, а также челночный бег. Регистрация участников откроется в 9:30 на месте проведения испытаний.

Второй этап акции — для лиц с ограниченными возможностями здоровья — стартует в 11 часов. Его участникам будет предложено пройти спортивную эстафету и сдать нормативы. Регистрация на этот этап начнется в 10 часов.

Узнайте больше:  На подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение на два дня

Чтобы стать участником акции, необходимо до 2 декабря направить заявку на электронную почту: gtosevsport6@mail.ru.

Для допуска к сдаче нормативов потребуется активированный уникальный идентификационный номер (УИН), который выдается на сайте gto.ru после регистрации через портал «Госуслуги». Также обязательно наличие паспорта и медицинской справки, подтверждающей допуск к физическим нагрузкам. Участники должны быть в удобной спортивной одежде и обуви. Людям с инвалидностью разрешается участие с присутствием сопровождающего лица.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

