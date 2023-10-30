В Севастополе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Предварительно: силы ПВО сбили две цели

По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он не уточнил, были ли это беспилотники, или ракеты.

По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия, — сообщил Развожаев.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал, примерно, час назад.