В Севастополе пьяная автоледи без прав везла «соль», а потом пыталась подкупить полицию

Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.

Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики.

Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой «солью». Улики направили на криминалистическую экспертизу.

Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.

источник: РИА Новости Крым

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