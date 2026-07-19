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В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе пьяная автоледи без прав везла «соль», а потом пыталась подкупить полицию

Опубликовал: news-parser в Происшествия 13:14 19.07.2026

Пьяная 32-летняя жительница Севастополя без прав села за руль, перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников Госавтоинспекции 200 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, автомобиль Changan остановили для проверки документов. Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что водитель имеет явные признаки опьянения и ранее уже была лишена прав. От прохождения освидетельствования автоледи отказалась, но решила урегулировать неприятную для нее ситуацию по-своему.

Злоумышленницу задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Женщина призналась, что ранее употребляла наркотики.

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Во время досмотра в багажнике каршеринговой иномарки стражи правопорядка обнаружили пакет, в котором находились шесть свертков с кристаллами и три стеклянные колбы с наслоениями бурого цвета. Со слов задержанной, изъятые у нее вещества являются синтетическим наркотиком, так называемой «солью». Улики направили на криминалистическую экспертизу.

Теперь женщине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, повторное лишение прав на срок до 2 лет и уголовные дела по статьям о хранении и перевозке наркотиков и о даче взятки.

источник: РИА Новости Крым

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