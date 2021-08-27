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В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды

В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:21 27.08.2021

В Севастополе на улице Ленина провели переключение системы водоснабжения на байпасную линию.

Мы очередные 1,5 км переключили на байпасную линию. Переключение было проведено в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей многоквартирных домов. Кроме того, там, где идëт переключение на байпасную линию, традиционно имеются пожарные гидранты, поэтому были проведены работы по врезке пожарных гидрантов в пожарную трубу, чтобы в случае, если такая необходимость возникнет, пожарная машина из байпасной линии смогла запросто набрать воду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.

По словам вице-губернатора, ремонт труб ведëтся по современной технологии, имеющей значительные преимущества перед традиционными способами. Работы проходят с минимальным повреждением дорожной инфраструктуры и в кратчайшие сроки.

На данный момент в Севастополе уже выполнен ремонт 6,5 км водопровода. По завершению работ, запланированных на 2021 год, потери воды будут снижены на 1,6 тыс. кубометров в сутки, – подчеркивает заместитель губернатора.

В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды

Напомним, в прошлом году в рамках программы по модернизации городской водопроводной сети удалось уменьшить потери на 500 кубометров в сутки. В планах на 2021 год — заменить 27,5 км водопроводных труб. Программа рассчитана до 2023 года. За это время работы планируется выполнить на 99 объектах – это участки, где фиксируются самые значительные потери. По итогам реализации проекта экономия воды в городских сетях составит около 5 тысяч кубометров в сутки.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе пытаются минимизировать потерю воды

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