Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе пытаются восстановить адекватное катерное сообщение — водолазы обследуют причалы
актуально в республике
В Севастополе пытаются восстановить адекватное катерное сообщение — водолазы обследуют причалы
фото: Сайт ГУП "Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова"

В Севастополе пытаются восстановить адекватное катерное сообщение — водолазы обследуют причалы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:10 05.12.2023

Полноценное восстановление катерного сообщения в Севастополе невозможно без обследования подводной части причалов, поэтому к этой работе подключили водолазов.

Уже известны результаты водолазного осмотра причала в Голландии (№29), а также катерного причала №155 в Артбухте: взрывоопасных и посторонних предметов не обнаружено, глубины без изменений. Это позволяет запустить сообщение на линии в Голландию, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Также в ГУПе отчитались об уборке мусора на причале № 11 (пл.Захарова, Северная сторона), очистке от намывного песка в районе кассовой зоны и пункта досмотра транспортной безопасности, — отмечает «Севастопольская газета». 

Пока обследование подводной части катерного причала №11 не проводится из-за плохой видимости воды. В районе проведения работ она менее полуметра. На очереди для обследования — причалы бухты Аполлонова и Троицкая.

Узнайте больше:  Севастопольцы - участники федерального этапа конкурса «Молодые лица страны 2023»

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.