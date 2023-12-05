В Севастополе пытаются восстановить адекватное катерное сообщение — водолазы обследуют причалы

Уже известны результаты водолазного осмотра причала в Голландии (№29), а также катерного причала №155 в Артбухте: взрывоопасных и посторонних предметов не обнаружено, глубины без изменений. Это позволяет запустить сообщение на линии в Голландию, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Также в ГУПе отчитались об уборке мусора на причале № 11 (пл.Захарова, Северная сторона), очистке от намывного песка в районе кассовой зоны и пункта досмотра транспортной безопасности, — отмечает «Севастопольская газета».