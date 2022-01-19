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В Севастополе пытаются задержать жительницу Ставропольского края — обворовала пенсионерку, «торгуя» мёдом

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:04 19.01.2022

Сотрудники уголовного розыска уже установили личность злоумышленницы и проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на её задержание. Подозреваемая – 59-летняя жительница Ставропольского края – ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Полицейские выяснили, что 18 января у подъезда 69-летнюю местную пенсионерку подкараулила незнакомая женщина, которая буквально с порога предложила купить у неё качественный мёд по доступной цене. Поскольку гостья действительно имела при себе предлагаемый товар, жительница Севастополя ничего не заподозрила, пригласила в свою квартиру и спокойно ушла на кухню, чтобы подготовить банки для сладкой продукции. В этот момент «предпринимательница» тайком зашла в спальню пенсионерки, нашла в шкафу кошелёк с денежными сбережениями в сумме 30 тысяч рублей, а затем скрылась, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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В связи с указанным происшествием полиция Севастополя напоминает жителям города: ни в коем случае, и ни под каким предлогом не впускайте в своё жилище незнакомых и малознакомых граждан – с большой долей вероятности вы можете стать жертвой воров или мошенников. Избегайте приобретения товаров, а особенно продуктов питания у сомнительных продавцов – это опасно!

В Севастополе пытаются задержать жительницу Ставропольского края - обворовала пенсионерку, "торгуя" мёдом

Если вам известно что-либо о местонахождении женщины, изображённой на фотографии, просьба немедленно сообщить в полицию по телефонам: 738-700, 738-701 или 102.


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