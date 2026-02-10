В Севастополе работает детский телефон доверия

Детский телефон доверия — это служба психологической помощи при Центре соцпомощи семье и детям, где любой ребенок может получить поддержку в трудной ситуации, с которой он столкнулся. Этот сервис доступен для всех детей и подростков: круглосуточно, бесплатно и анонимно. В Центре работают профессиональные психологи. Сюда можно обратиться за советом, поделиться переживаниями или просто поговорить с тем, кто готов выслушать без осуждения.

Главная цель — это поддержка и защита каждого человека, создание условий, в которых каждый чувствует себя защищенным и имеет равные возможности для полноценной жизни. Каждый человек сталкивается с трудностями, но не всем известно, где искать помощь и поддержку. Не нужно стесняться и бояться звонить, так как консультанты располагают к себе и создают доверительную атмосферу для комфортного общения. Благодаря работе телефона доверия тысячи детей и подростков получают необходимую поддержку в самые трудные моменты своей жизни, — рассказала директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.

Помощь направлена на профилактику семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений у детей и подростков, защиту прав детей и укрепление семьи.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8 (800) 2000-122 и короткий номер 124, функционирующий при звонках с мобильных телефонов.

Также за помощью можно обратиться в семейный МФЦ по вопросам: воспитания, обучения и развития детей; организации реабилитации или социальной адаптации ребенка; поиска работы; получения психологической поддержки и др. Здесь оказывают психологическую помощь, консультируют по вопросам воспитания детей, налаживания детско-родительских отношений. Семейный МФЦ работает по адресу: ул. Дзигунского, д. 19. Контактный номер телефона: 54-21-99.

Напомним, нацпроект «Семья» — это один из важнейших проектов. Все меры поддержки направлены на то, чтобы качество жизни семей с детьми повысилось.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя