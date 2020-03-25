В Севастополе работает горячая линия штаба «Мы вместе». В помощь одиноким пожилым людям

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе», созданного по поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева для организации адресной помощи пожилым людям на время действия режима повышенной готовности, работает в медиацентре «Севастополь».

В чем сейчас главная задача волонтерского центра: коронавирус больше всего опасен для пожилых людей старше 65 лет. Массовый карантин мы сейчас не объявляем, но ко всем нашим пожилым людям обращаемся с просьбой в этой время, пока у нас каждый день по стране подтверждается все больше случаев заболевания, находится дома в самоизоляции. Конечно, пожилой одинокий человек должен все равно есть, получать лекарства, если у него есть домашнее животное – его кто-то должен выгуливать и так далее. Главная задача нашего волонтерского центра – помочь пожилым людям находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

По словам Врио Губернатора Севастополя, сейчас волонтеры обзванивают одиноких пожилых людей и предлагают им помощь:

Волонтеры будут помогать с продуктами. Мы обратились к предпринимателям, с их помощью будем продуктовые наборы формировать. Помогать с питьевой водой, лекарствами, кроме рецептурных. Оказывать бытовую помощь – вынести мусор, погулять с домашним животным.

Михаил Развожаев призвал севастопольцев доверять только волонтёрам, которые работают от официального федерального центра помощи «Мы вместе» на базе медиацентра. Продуктовые наборы, которые будут доставлять пенсионерам будут приобретены за счет благотворительных пожертвований. Если есть необходимость в дополнительных покупках, то волонтёры купят продукты и необходимые товары и принесут их с чеком, деньги нужно отдавать только после этого. Оплата строго по чеку.

Телефон горячей линии «Мы вместе» +7-978-222-72-27

В организации работы волонтерского центра задействованы Управление по делам молодежи и спорта, региональные отделения «ОНФ» и «Единой России».