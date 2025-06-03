В Севастополе работает городская инспекция по эвакуации транспорта

В Севастополе приступила к работе городская инспекция по эвакуации — новое структурное подразделение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Инспекция осуществляет контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств в зонах, где парковка запрещена: на участках с действующими дорожными знаками и разметкой.

Сотрудники будут ежедневно выходить на рейды, фиксировать правонарушения и, при необходимости, эвакуировать транспортные средства. Автомобили, создающие угрозу безопасности или мешающие движению, перемещаются на специализированную стоянку — на улицу Мечникова, 73. По этому же адресу будут находиться инспекторы административной практики и контрольной деятельности. Это сделано для того, чтобы владельцу задержанного авто для его возврата можно было оформить все документы в одном месте по принципу «единого окна».

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы составили перечень основных маршрутов, где наиболее часто водители нарушают правила остановки и стоянки. Основная задача инспекции — не наказание, а профилактика нарушений. Мы рассчитываем, что ее работа повысит дисциплину среди водителей и сделает городское пространство более безопасным и удобным для всех, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

С момента запуска инспекции уже оформлены первые постановления о нарушениях. Особое внимание уделяется центру города, а также районам с высокой социальной значимостью — вблизи больниц, школ, детских учреждений и остановок.

Горожанам напоминают: перед парковкой следует внимательно следить за дорожными знаками и разметкой. В случае эвакуации получить информацию о местонахождении автомобиля можно по телефону: +7 (978) 3000-323 или с помощью чат-бота в телеграм-канале по ссылке.

Для информирования граждан на сайте департамента транспорта создан раздел «Эвакуация транспортных средств». Там размещена информация о стоимости эвакуации, документах, необходимых для возврата транспортного средства со специализированной стоянки, а также виды нарушений за которые инспекцией осуществляется задержание транспортного средства.

Напомним, создание инспекции административной практики и контрольной деятельности стало возможным благодаря соглашению, подписанному губернатором Михаилом Развожаевым и Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и утвержденному Правительством РФ в прошлом году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя