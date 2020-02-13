В Севастополе работает линия Детского телефона доверия

В Севастополе линия Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-122 — один из самых доступных видов помощи детям и их родителям. При звонке на этот номер, отмечают специалисты, в любое время суток из любого населенного пункта они могут получить экстренную психологическую помощь. За прошедший год на «горячую» линию Севастополя поступило 2830 звонков. Об этом сообщила

Из общего числа обратившихся 57% — это дети и подростки из разных регионов страны. Остальные звонки поступали от взрослых. Чаще всего детей волновали такие проблемы, как переживания по поводу одиночества, конфликты с родителями, отношения со сверстниками, «сердечные» переживания. Родителей же, в свою очередь, беспокоили проблемы переходного возраста подростка, сложности детей в учебе, вопросы психологического здоровья ребенка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра социальной помощи семье и детям Ирину Мочалову.

По словам специалиста, в службе детского телефона доверия работают психологи-консультанты, которые имеют большой опыт работы с детьми и подростками, а также соответствующую квалификацию для оказания экстренной психологической помощи:

Главная задача специалистов снизить градус эмоционального напряжения, которое испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых поступков. После определения причины сложившейся ситуации, психолог подскажет алгоритм выхода из неё.

Как отметили в Центре помощи семье и детям, общение с психологом абсолютно анонимное. Счёт за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует: звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

В этом году отмечается 10 лет с начала работы общероссийского детского телефона доверия. Это общественно значимый проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который реализуется при поддержке руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.