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В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка

В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 06.11.2020

В Севастополе торговые ряды сезонной продуктовой ярмарки открылись в районе дома №29-А по улице Героев Бреста. В ассортименте — овощи, а также мясо, рыба, мед, кондитерские товары, саженцы и многое другое.

Ярмарка «Урожайная» в Севастополе становится традиционной. В прошлом году мы впервые проводили сезонную ярмарку, и от жителей поступило много пожеланий повторить её.  Данная ярмарка – это социальный проект, торговые ряды востребованы не только среди жителей Гагаринского района, но и всего города. Здесь представлен широкий ассортимент товаров от крымских и севастопольских фермеров по минимальным ценам. Сегодня состоялось открытие ярмарки, в эти выходные ожидаем работу более ста точек торговли. Приглашаем всех жителей города на ярмарку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова.

В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка

Расположена ярмарка по адресу ул. Героев Бреста, 29-А (в районе остановки «Китай-город»). Работать ярмарка будет 7 и 8 ноября с 7:00 до 18:00.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе работает сезонная продуктовая ярмарка

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