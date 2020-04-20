В Севастополе работают дежурные группы для учеников начальных классов

С сегодняшнего дня в Севастополе начали работать дежурные группы для учеников начальных классов, родители которых вышли на работу и осуществляют деятельность в соответствии с Указом Губернатора.

Первые заявления от родителей поступили на прошлой неделе. Для их удобства, было принято внести новые пункты в Указ Губернатора о создании дежурных групп, куда могут ходить дети с первого по четвёртый класс. Состав таких групп будет не более 12 человек. Родители пишут заявление в электронном виде в школу, где по Приказу директора учреждения будет организована такая группа. Пока поступило три заявления, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования Елену Богомолову.

Напомним, в Севастополе также работают дежурные группы в детских садах.