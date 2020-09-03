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В Севастополе работают мобильные пункты выдачи молочных продуктов для детей
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе работают мобильные пункты выдачи молочных продуктов для детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:48 03.09.2020

В Севастополе первый выезд мобильных пунктов выдачи молочных продуктов состоится 4 сентября: молоко, кефир и творог привезут в село Орлиное к 9:00. Выдача будет производиться на территории врачебной амбулатории на улице Тюкова, 115.  В субботу, 5 сентября, в 9:30 начнётся выдача питания в селе Терновка (улица Балаклавская, 6), а в 13:00 – в посёлке Сахарная головка (улица Костычева, 6а).

График обеспечения отдалённых районов бесплатными молочными продуктами будет опубликован дополнительно, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, молочные кухни начали работать в Севастополе с 1 сентября.

Творог, кефир и молоко выдают бесплатно с 8:00 до 12:00 с понедельника по субботу в четырех государственных пунктах выдачи:

  • ул. Адмирала Юмашева, 19-Г (детская поликлиника № 2),
  • ул. Ленина, 34,
  • ул. Адмирала Макарова, 31,
  • пр. генерала Острякова, 211а (городская больница № 5).

Кроме того, создано 20 дополнительных точек выдачи молочной продукции в сети магазинов «Милка», которые работают с 8:00 до 20:00 без выходных.

Чтобы получить питание, родителям надо оформить заявление в поликлинике по месту прикрепления.

В Севастополе работают мобильные пункты выдачи молочных продуктов для детей

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