В Севастополе работал «Правомобиль» Комитета семей воинов ОТЕЧЕСТВА

В МКЦ «Бухта Казачья» состоялось очень важное и востребованное мероприятие – наш «Правомобиль»! От Нотариальной палаты на вопросы участников ответил Вице-Президент Максим Юрченко.

Участники СВО и их семьи получили уникальную возможность обратиться за квалифицированной помощью и получить ее в режиме «одного окна». Представители ведущих ведомств, включая начальника Управления Минюста России по Севастополю Черненкову Н.Б., Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, Департамент труда и социальной защиты населения, Фонд пенсионного и социального страхования, Военную прокуратуру, Управление Федеральной налоговой службы, Адвокатскую палату и Нотариальную палату, судебных приставов консультировали, отвечали на вопросы и помогали в решении самых сложных и актуальных задач. Такие мероприятия помогают семьям чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне, пока их герои отстаивают интересы нашей Родины.

Это мероприятие в очередной раз продемонстрировало, как важно объединять усилия для поддержки тех, кто ждет своих героев с передовой, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя