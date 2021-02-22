В Севастополе работали врачи Морозовской детской клинической больницы

Врачи Морозовской детской клинической больницы проконсультировали в Севастополе 110 пациентов. Они провели приемы детей, помогли определить самое эффективное лечение, проконсультировали родителей, выявили среди пациентов тех, кому необходимо оказать помощь в Москве.

16 февраля к нам приехали главный врач Морозовской больницы Валерий Горев, два его заместителя, заведующие отделениями и врачи узких специальностей, это эндокринолог, гематолог, невролог, онколог. Всего команда из семи человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача пятой городской больницы Елену Большакову.

Помимо приёмов врачи из Москвы провели конференцию «Трудные диагнозы в педиатрии», а в родильном доме прочитали лекцию для неонатологов «Респираторная терапия в реанимации новорожденных».

Это не первый визит врачей из Морозовской больницы в наш город, совместная работа ведётся несколько лет. В прошлый раз они посещали городскую больницу №5 в октябре, — говорят специалисты.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения». Его цель – снижение младенческой смертности, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактика заболеваемости.