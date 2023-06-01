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В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды

В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:08 01.06.2023

В День защиты детей в Севастополе стартовал третий трудовой семестр Губернаторских школьных трудовых отрядов.  С июня по август 2115 школьников будут ходить на первую в своей жизни работу. Губернатор Михаил Развожаев вручил командирам отрядов путевки и поздравил  всех детей с праздником.

Три года назад, когда я предложил идею сформировать школьные отряды, не ожидал, что будет такой отклик. Очень рад, что получилось заложить новую традицию и дать вам возможность развития, получить первый опыт работы и самое главное принести пользу родному городу. Все лето с вами будут  замечательные кураторы из студенческих строительных отрядов. Чтобы чего-то достичь в жизни надо много и упорно трудиться, самое главное приступить к работе. Так, что первый шаг к успеху вами уже сделан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  Михаила Развожаева.  

Количество школьных трудовых отрядов ежегодно увеличивается. В прошлом году было сформировано 50 отрядов, в этом году уже 69.

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В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды В Севастополе работают губернаторские школьные трудовые отряды

Подростки будут выполнять не сложный труд, не причиняющий вреда их здоровью. Участники трудовых отрядов будут убирать скверы и парки, участвовать в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, работать курьерами и делопроизводителями, помогать с координацией в кинотеатрах, заниматься благоустройством и уборкой школ, помогать с ремонтом литературы в библиотеках.

Координировать деятельность губернаторских школьных трудовых отрядов будут члены Севастопольского регионального отделения молодежной Общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». В рамках проекта 50 кураторов были трудоустроены в летний период времени.

Справочно:

  • осенью 2023 года планируется проведение Всероссийского семинара-совещания кураторов трудовых отрядов «Будь в ТОПе».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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