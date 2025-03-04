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В Севастополе работают народные дружинники. Пресекли более 800 правонарушений в 2024 году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе работают народные дружинники. Пресекли более 800 правонарушений в 2024 году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:03 04.03.2025

В Севастополе на заседании городского штаба народных дружин подвели итоги работы народных дружин за 2024 год.  Их участники активно содействуют правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и безопасности.

Добровольные народные дружины на постоянной основе оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на территории города Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

В 2024 году три народные дружины (РОО «Добровольная дружина города Севастополя», РОО «Народная дружина «Рубеж», Народная дружина «Рубеж Севастопольская оборона») приняли участие в 510 мероприятиях, включая обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях и помощь в розыске пропавших без вести граждан.

В ходе совместной деятельности с Управлением МВД России по Севастополю пресечено 878 правонарушений, — отмечает Алексей Краснокутский.

Эффективность работы народных дружин подтверждается и результатами деятельности на 11 опорных пунктах общественной безопасности, где, совместно с сотрудниками полиции в 2024 году было пресечено 174 правонарушения.

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Народные дружинники активно взаимодействуют с участковыми уполномоченными полиции: они проводят профилактические беседы, помогают принимать заявления граждан, получать объяснения, участвуют в подворовых и поквартирных обходах, процессуальных действиях.

Опыт показывает, что жители идут с обращениями не только к участковым, но и к дружинникам. Тесный контакт народных дружинников с участковыми позволяет оперативно находить пути решения проблем, – сообщил Алексей Краснокутский.

В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане России, проживающие на территории города Севастополя, достигшие 18-летнего возраста, по своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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