В Севастополе работают новые правила аттестации инструкторов-проводников

С 1 июля для работы инструкторов-проводников в правовом поле стала обязательной аттестация. Раз в пять лет они должны будут подтверждать свои знания и навыки. Инструкторы-проводники – это люди, работающие на маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам.

Также начинает работать единый федеральный реестр инструкторов-проводников, попасть в который специалисты смогут только после успешного прохождения аттестации. В данный реестр включена информация о наличии у инструктора-проводника аттестации, об организации, которая его аттестовала, а также о маршрутах, по которым инструктор может водить туристов.

Благодаря данному реестру турист всегда может проверить, имеет ли право инструктор-проводник сопровождать его в походе. То же самое могут сделать и турфирмы, туроператоры, которые привлекают инструкторов для работы.

Требование к наличию аттестации у инструктора-проводника связано с потребностью в квалифицированных кадрах на отечественном туристическом рынке. Так, неаттестованный экскурсовод может сформировать у туристов неверное представление о регионе и стране, предоставляя им недостоверные и искажённые сведения. Наличие же аттестата говорит о том, что гид знает язык, историю страны и региона, а также имеет соответствующее образование, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Инструкторы-проводники, успешно прошедшие аттестацию, получат нагрудный знак с QR-кодом – после наведения на него камеры мобильного телефона турист сможет проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на маршруте.

Данные правила, разработанные депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития России, заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя