В Севастополе работница клининговой фирмы «обчистила» случайного «клиента»

Воспользовавшись состоянием сильного алкогольного опьянения мужчины, злоумышленница тайком похитила его ювелирные украшения.

Предварительно установлено, что вечером 37-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, познакомился на улице с 35-летней работницей клининговой фирмы. После непродолжительной беседы уборщица пригласила мужчину отметить знакомство совместным застольем подальше от посторонних – в техническом помещении. Когда спиртные напитки закончились и кавалер решил отправиться за добавкой, дама посоветовала ему снять золотую цепь с нательным крестом и передать ей на хранение. Однако после приобретения алкоголя мужчина уже не смог найти дорогу к своей новой подруге и ушёл домой. Утром, обнаружив пропажу ювелирных изделий стоимостью почти 120 тысяч рублей, он обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемую. Оказалось, что злоумышленница не дождавшись своего приятеля похитила золотые изделия и сбыла в ломбард.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю