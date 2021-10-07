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В Севастополе работодатели могут получить субсидию за трудоустройство безработных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:13 07.10.2021

Департамент труда и социальной защиты Севастополя информирует о том, что расширена программа субсидирования при приеме на работу граждан, которые зарегистрированы в службах занятости. Ранее такая мера поддержки действовала для граждан, которые были зарегистрированы в службах занятости до конца 2020 года, теперь она продлена и ей могут воспользоваться те, кто признан безработным в срок до 1 августа 2021 года. Такие изменения внесены в программу субсидирования работодателей Правительством Российской Федерации.

Также расширена категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Ранее в эту категорию входили только выпускники колледжей и вузов, которые окончили обучение в 2020 году. Теперь работодатель может получить субсидию за трудоустройство инвалидов, многодетных родителей, одиноких родителей с детьми-инвалидами, а также лиц, которые были освобождены из учреждений исполнения наказаний.  Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года. Субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в городской Центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий, также дистанционно – через систему «Соцстрах».

В Севастополе работодатели могут получить субсидию за трудоустройство безработных

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