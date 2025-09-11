В Севастополе работу ярмарки «Центральная» проверили

По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, ярмарка рассчитана на 750 торговых мест, из которых на сегодняшний день занято порядка 660, предлагающих широкий ассортимент: от свежих овощей и мяса до непродовольственных товаров, услуг общественного питания и бытовых услуг. Это место, где севастопольцы могут приобрести качественную продукцию по доступным ценам и быть уверенными в её безопасности.
Организатор ярмарки — ГУП УК «ОРТК Севастополя» обеспечивает строгий контроль допуска продавцов к работе: каждый день перед началом торговли продавцы получают разрешительные документы, а ветеринарные врачи проводят экспертизу всей продуктовой группы и выдают соответствующие заключения.
На ярмарке «Центральная» ежедневно работает специалист государственной ветеринарной службы, который проводит экспертизу всех продуктов животного и растительного происхождения. После проверки выдаётся ветеринарное заключение о соответствии — документ, подтверждающий безопасность товара.
Сотрудники департамента каждую неделю проводят проверку официальных рынков города на наличие ветеринарных заключений у продавцов, действующих санитарных книжек, прохождение персоналом санитарного минимума.
Если у продавца нет санитарной книжки, он не имеет права торговать. Таких случаев у нас не зафиксировано, но мы готовы принять меры — вплоть до закрытия торговой точки, — пояснила Ксения Казанджиева.
Покупатель также имеет право запросить у продавца ветеринарное заключение — оно должно быть доступно для ознакомления. Это простой, но важный шаг, который позволяет каждому лично убедиться в безопасности приобретаемой продукции.
С 2014 года на всех официальных рынках и ярмарках Севастополя функционируют государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На ярмарках выходного дня используются передвижные лаборатории, что позволяет оперативно проводить исследования прямо на месте.
Светлана Штукатурова, ведущий ветеринарный врач структурного подразделения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, рассказала о важности проводимых исследований:
Мясо и птица проверяются на наличие признаков инфекционных и инвазионных заболеваний. Молочная продукция проходит органолептические и физико-химические исследования — мы проверяем кислотность, жирность, содержание белка, наличие добавленной воды, а также проводим исследования по выявлению молока от животных, больных маститом или бруцеллёзом. Творог и сметану проверяем на фальсификацию. Овощи и фрукты — на содержание нитратов. Всё в соответствии с установленными нормами.
За первые 7 месяцев текущего года управлением ветеринарии было проведено более 287 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз и 117 тысяч лабораторных исследований. Современное оборудование и реактивы позволяют выявлять даже малейшие отклонения, обеспечивая максимальную защиту потребителей.
Мы настоятельно напоминаем: покупать продукты питания необходимо только в специально организованных местах — на розничных рынках и ярмарках, имеющих разрешение на деятельность. Только там вы гарантированно получите продукцию, прошедшую ветеринарно-санитарный контроль, — подчеркнула Ксения Казанжиева.
Для стабилизации цен и обеспечения доступности качественных продуктов в Севастополе развивается система организованной торговли, состоящая из 13 официальных розничных рынков, 149 ярмарочных площадок с 1486 торговыми местами (в том числе 127 площадок с 1392 местом для продажи продуктов питания и сельскохозяйственной продукции), более 200 магазинов регионального торгового ритейла, более 1500 мест нестационарной торговли, все — с разрешительными документами. Ярмарки проходят во всех районах города, включая отдалённые населённые пункты, обеспечивая равный доступ к качественным продуктам для всех жителей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: торговля в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: торговля в Крыму