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В Севастополе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на изнасилование 17-летней девушки
Фото: Следком

В Севастополе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на изнасилование 17-летней девушки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:43 25.02.2020

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следкома.

Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя установлено, что вечером 30 августа 2019 года нетрезвый мужчина приметил на автобусной остановке по улице Горпищенко 17-летнюю девушку и начал преследовать. В безлюдном месте злоумышленник повалил ее на землю, зажав рот, и попытался совершить в отношении девушки насильственное преступление. Однако она оказала активное сопротивление, после чего нападавший скрылся, — сообщили в Следкоме.

Задержанным оказался слесарь одного из городских предприятий, ранее неоднократно судимый и освободившийся из колонии тремя месяцами ранее.

Следователи установили все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Севастополе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на изнасилование 17-летней девушки

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