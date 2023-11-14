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В Севастополе раскрыто жестокое убийство. Как суд наказал преступника
Фото: Следком

В Севастополе раскрыто жестокое убийство. Как суд наказал преступника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:44 14.11.2023

В Севастополе суд рассмотрел дело об убийстве. Преступник получил 9,5 лет колонии строгого режима. 54-летний мужчина ответил по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Что же произошло?

В марте текущего года мужчина распивал спиртное в гостях у своего друга, после чего завязался конфликт, в ходе которого оскорбленный товарищ нанес обидчику попеременно множественные удары найденными в квартире ножами От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в собственной квартире, а злоумышленник скрылся.

Совершенное в отсутствие очевидцев преступление оставалось нераскрытым несколько суток. По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена личность лица, причастного к совершению преступления. Под грузом предъявленных доказательств мужчина признал вину в совершении убийства, — рассказали в Следственном комитете.

Накануне суд признал обвиняемого виновным в совершении убийства и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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