В Севастополе расширили перечень граждан для прохождения профобучения

В Севастополе с этого года расширена категория лиц, имеющих возможность бесплатно пройти профессиональное обучение, а также получить дополнительное профессиональное образование в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Теперь на обучение могут быть направлены севастопольцы в возрасте 50-ти лет и старше, как работающие, так и ищущие работу.

Профессиональное обучение для граждан, ранее не имевших профессии – это вид образования, который направлен на приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенных видов трудовой и служебной деятельности. Дополнительное профессиональное образование для граждан, имеющих среднее профессиональное или высшее образование направлено на освоение новых способов решения профессиональных задач и обновление своих знаний и навыков, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Профобучение граждан 50+ может быть организовано:

по направлению органов службы занятости в образовательную организацию;

с использованием образовательного сертификата, который позволяет гражданину самостоятельно определить вариант образовательной программы, период и форму обучения;

по направлению работодателей.

Профессиональное обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства, по очной, заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, а также с применением дистанционных образовательных технологий. Может быть групповым или индивидуальным. Обучающий курс включает в себя теорию и производственное обучение.

Кроме того, профессиональное обучение может быть организовано и в другом субъекте. При этом предусмотрена компенсация проезда к месту обучения и обратно (но не более 10 тыс рублей), а также расходы по найму жилого помещения за время пребывания в течение месяца (но не более 33 тыс рублей).

Средний период обучения составляет 3 месяца (от 16 до 500 академических часов). Стоимость обучения одного человека за курс — не более 53,4 тыс. рублей.

В период обучения лицам в возрасте 50+, ищущим работу, не состоящим в трудовых отношениях и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, выплачивается стипендия в размере величины минимального размера оплаты труда.

По вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования необходимо обращаться в Центр занятости населения по ул. Руднева, 40, отдел профориентации и профобучения, каб. 516-518, тел. 53-35-59.