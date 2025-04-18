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В Севастополе расширили перечень круглосуточных маршрутов на Пасхальную ночь

В Севастополе расширили перечень круглосуточных маршрутов на Пасхальную ночь

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:24 18.04.2025

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева количество маршрутов, которые будут работать в Пасхальную ночь, расширено.

Дополнительно, всю ночь будет ходить катер по направлению «Графская пристань – Северная» с интервалом движения от 20 до 30 минут.

Кроме того, по просьбам людей дополнительно будут работать два троллейбусных маршрута:

  • №7А для обслуживания жителей улиц Горпищенко и поселка Дергачи;
  • №10К для обслуживания жителей Казачьей бухты.

Напомним, в Пасхальную ночь для удобства севастопольцев всю ночь будет работать общественный транспорт: троллейбусы №7, 9, 10, 12, 7А, 10К; автобусы №3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103.

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Для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще, чем раз в полчаса.

Посмотреть полное расписание работы общественного транспорта в Пасхальную ночь можно по ссылке: https://sevdortrans.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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