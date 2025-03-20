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В Севастополе расширили список социально значимых товаров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе расширили список социально значимых товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 20.03.2025

В Севастополе с рядом торговых сетей подписан меморандум о взаимопонимании. Это означает, что на некоторые товары установлена нулевая или минимальная наценка. С начала 2025 года меморандум заключен еще с двумя торговыми сетями. Так, социально значимые товары можно найти в 11 торговых сетях: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М», «Лидер», «Дикий Мед», «Купеческий» и с 2025 года – «Бум» и «Уютстрой». Также департамент сельского хозяйства и потребительского рынка вышел с инициативой по расширению списка товаров – теперь он насчитывает 38 позиций. Это на 15 больше, чем было ранее.

В начале года мы подписали меморандум с торговой сетью «Бум», а сегодня – с сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов «Уютстрой». Кроме того, департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка удалось расширить перечень социально значимых товаров. К нему добавились консервы мясные и рыбные, пшено и крупа овсяная, детские сухие смеси, овощные и фруктовые пюре. Также добавлены непродовольственные товары: мыло хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детские подгузники, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

Напомним, список социально значимых товаров в каждом магазине находится в «Уголке покупателя». Ценники на такие товары отмечены светло-синим цветом.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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