В Севастополе расследует мошенничество при строительстве жилья с ущербом более 42 млн рублей

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемый, являясь одним из руководителей компании «Домус», предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал от них предоплату. Несмотря на обещания передать готовое жильё уже через 120 дней, дома полностью построены не были. В некоторых случаях возведены стены, в других стройка завершилась на этапе залитого фундамента. Потерпевшими по уголовному делу признаны 25 жителей Севастополя и Республики Крым. В настоящее время следователем назначены 25 строительно-технических судебных экспертиз по недостроенным объектам для определения окончательной суммы причиненного ущерба. Однако, по предварительным оценкам, она составляет более 42 миллионов рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Злоумышленника задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецназа Росгвардии «Беркут-С». В ходе обысковых мероприятий по его месту проживания изъяты документы, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

По ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта и аффилированных с ним лиц на сумму около 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность иных руководителей компании к мошеннической схеме, а также другие граждане, пострадавшие от противоправной деятельности.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю