В Севастополе расследуют зверское убийство — Глава Следкома РФ следит за делом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 63-летней жительницы Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
16 июня в Севастополе мужчина напал на свою бывшую тещу на глазах у четырехлетнего внука. Инцидент произошел днем на улице в районе садового некоммерческого товарищества «Риф». Женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали очевидцы случившегося до приезда силовиков. По данным Следкома, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери.
Следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство), – сказано в сообщении.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя