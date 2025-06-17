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В Севастополе расследуют зверское убийство - Глава Следкома РФ следит за делом
фото: © ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Севастополе расследуют зверское убийство — Глава Следкома РФ следит за делом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 17.06.2025

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 63-летней жительницы Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

16 июня в Севастополе мужчина напал на свою бывшую тещу на глазах у четырехлетнего внука. Инцидент произошел днем на улице в районе садового некоммерческого товарищества «Риф». Женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали очевидцы случившегося до приезда силовиков. По данным Следкома, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери.

Следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство), – сказано в сообщении.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

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источник: РИА Новости Крым 

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