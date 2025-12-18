В Севастополе растет число браков и рождений

В 2025 году в Севастополе зафиксирована устойчивая положительная динамика по ключевым демографическим показателям: количество зарегистрированных браков выросло на 182 по сравнению с прошлым годом, при этом число разводов сократилось — их доля существенно меньше от числа заключенных союзов. Об этом рассказала руководитель управления ЗАГС Ирина Жарикова в эфире Правительства Севастополя в социальных сетях. Еще одна важная тенденция — рост рождаемости: в городе родилось больше детей, причем мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек. Особенно радуют случаи рождения двойняшек — около 40 семей в этом году стали родителями сразу двух малышей. А в одной из севастопольских семей появился одиннадцатый ребенок — яркое подтверждение того, что многодетность сегодня — это не только дань традициям, но и результат активной государственной поддержки молодых семей.

Многие сознательно выбирают Город-Герой для самого важного дня в жизни: романтичные локации, море, историческая атмосфера и высокий уровень сервиса в ЗАГСах делают церемонию по-настоящему незабываемой. Так Севастополь становится местом не только личных, но и семейных историй, объединяющих людей со всей России.

Десятки пар отметили 50 -60-, 65-летие совместной жизни, и ЗАГСы с особым теплом провели для них торжественные церемонии.

Инфраструктура управления тоже не стоит на месте: завершен ремонт Нахимовского и Ленинского ЗАГСов — обновлены залы торжеств, комнаты жениха и невесты, холлы. Светлые, современные пространства теперь создают атмосферу праздника и радости с первых минут.

Цифровизация делает взаимодействие с ЗАГСом максимально удобным: уже более 55% заявлений (включая регистрацию рождения, брака, перемены имени) подаются через портал Госуслуг, а свыше 67% — через суперсервис «Рождение ребенка». Электронный медицинский документ о рождении поступает в личный кабинет матери еще в роддоме, а получить свидетельство можно в любом ЗАГСе России — без привязки к месту регистрации.

Если вы встретили человека, с которым готовы строить будущее — подавайте заявление уже сейчас. Заранее спланируйте дату церемонии в 2026 году — сделать это можно онлайн в любое время суток, — призвала руководитель управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова.

Для маломобильных жителей предусмотрены выездные регистрации прямо в лечебные учреждения или на дом. Для организации такой церемонии достаточно предоставить медицинскую справку и подать заявку — сотрудники приедут в удобное время и проведут регистрацию с соблюдением всех торжественных и юридических формальностей. Это касается как заключения брака, так и регистрации рождения, усыновления (по решению суда) и других актов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя