В Севастополе растет число заразившихся коронавирусом. Ежесуточная сводка подтверждает

По состоянию на 22 января в Севастополе зарегистрированы 183 новых случая заболевания COVID-19. 28 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 77 и 80 лет.

За последние сутки в «ковидные» стационары госпитализированы 54 человека. На данный момент в больницах находится 391 пациент, из них 275 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, — отметили в городском правительстве.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели COVID-19 54 672 человека. В настоящий момент выздоровели 51 359 человек, 1 927 умерли.

На утро 21 января сделали прививку от коронавируса 288 301 севастополец. Второй этап вакцинации прошли 275 824 человек. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 22 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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