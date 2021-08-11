В Севастополе растут семьи — многодетных становится больше

Сегодня в Севастополе проживает 4 429 многодетных семей, в которых воспитываются более 14 тысяч детей. За прошедшие 7 лет количество таких семей в городе увеличилось на 56%.

Немаловажную роль для многодетных семей играет финансовая поддержка. Так, в Севастополе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Сегодня размер такой выплаты составляет 12 276 рублей — это величина прожиточного минимума на ребенка в Севастополе. Основным условием для получения выплаты является размер среднедушевого дохода: он должен быть ниже 2,5 прожиточных минимумов на человека, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты необходимо предоставить в орган социальной защиты по месту жительства необходимые документы. С полным перечнем документов и адресами органов социальной защиты можно ознакомиться по ссылке: https://dszn.sev.gov.ru/press-tsentr/novosti/?article=120517 .

Напомним, механизм финансовой поддержки семей при рождении детей реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».