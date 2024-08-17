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В Севастополе разбирались с несанкционированной торговлей. Изъяли 900 кг продукции

В Севастополе разбирались с несанкционированной торговлей. Изъяли 900 кг продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 12:09 17.08.2024

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники ППСП ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителями Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя проверили законность предпринимательской деятельности торговцев вблизи ул. Адмирала Юмашева.

В ходе внезапной проверки полицейские совместно с сотрудниками профильного департамента выявили пять торговых точек, в которых реализовывалась продукция в отсутствие разрешающих документов. Указанные торговые точки были демонтированы, изъято около 900 кг продукции, которая продавалась в нарушение законодательства. С продавцами проведены профилактические беседы о недопущении торговли в неустановленных местах и без разрешительных документов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Рейдовые мероприятия по пресечению указанных фактов будут продолжены.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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