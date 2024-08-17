В Севастополе разбирались с несанкционированной торговлей. Изъяли 900 кг продукции

В ходе внезапной проверки полицейские совместно с сотрудниками профильного департамента выявили пять торговых точек, в которых реализовывалась продукция в отсутствие разрешающих документов. Указанные торговые точки были демонтированы, изъято около 900 кг продукции, которая продавалась в нарушение законодательства. С продавцами проведены профилактические беседы о недопущении торговли в неустановленных местах и без разрешительных документов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.