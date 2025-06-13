В Севастополе разбираются с незаконной торговлей

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжает борьбу с незаконной торговлей, которая не только нарушает нормы законодательства, но и представляет серьезную угрозу для здоровья горожан. С начала текущего года было демонтировано уже около 500 объектов несанкционированной торговли, составлено 300 протоколов.

Как отметила начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева, лица, организующие торговлю без разрешений, ранее неоднократно предупреждались о нарушении закона. При этом документы, подтверждающие право на размещение нестационарных торговых объектов, в ведомство предоставлены так и не были.

Победить несанкционированную торговлю невозможно без непосредственного участия и жителей города. Товар на улицах будут продавать, пока горожане будут его покупать. Только совместными усилиями будет наведен порядок на улицах города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ксению Казанджиеву.

Важно понимать, что продукция, реализуемая вне установленных контрольных точек, не проходит обязательного ветеринарного и санитарного контроля. Особенно опасна покупка продуктов летом, когда высокие температуры способствуют быстрому размножению патогенных микроорганизмов. Ненадлежащие условия хранения – главная угроза безопасности такой продукции.

Молочные изделия, мясо, рыба и даже овощи и фрукты могут стать причиной пищевых отравлений или инфекционных заболеваний.

Для поддержки добросовестных товаропроизводителей городом предусмотрены льготные условия: предприниматели, подтвердившие свой статус, могут получить место для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов и со скидкой в 50%. Также значительно увеличено количество ярмарок – с начала года проведено более 20 мероприятий.

В спальных районах города работают шесть постоянных ярмарочных площадок, где действуют передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и проводятся исследования на безопасность продукции как животного, так и растительного происхождения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя