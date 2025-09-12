В Севастополе разбираются с незаконными торговыми точками

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжает активную борьбу с незаконной торговлей, которая не только нарушает законодательство, но и представляет серьезную угрозу для здоровья севастопольцев.

Только за 2025 год на территории города демонтирован и перемещен 681 незаконно установленный торговый развал, а также составлено почти 400 протоколов по статье 11.1 Закона города Севастополя № 130-ЗС «Об административных правонарушениях». В 2024 году масштабы самовольной торговли были выше — за год было устранено около 900 подобных объектов.

Как отметил Виталий Сорокин, первый заместитель директора департамента, лица, организующие торговлю без разрешений, неоднократно получали предупреждения. Однако ни одного подтверждающего документа на право размещения НТО в ведомство так и не поступило.

Победить несанкционированную торговлю возможно только при содействии самих севастопольцев. Товар на хаотичных рынках будут продавать, пока люди будут его покупать, — подчеркнул Виталий Сорокин.

Продукты, реализуемые вне официальных и контролируемых точек, не проходят обязательный ветеринарный и санитарный контроль, не имеют надлежащих условий хранения, как это организовано на официальных рынках и ярмарках города.

Молочные продукты, мясо, рыба, а также овощи и фрукты «с рук» могут стать причиной пищевых отравлений, кишечных инфекций и других серьёзных заболеваний.

Кроме того, в Севастополе развивается система организованной торговли, состоящая из 13 официальных розничных рынков, 149 ярмарочных площадок с 1486 торговыми местами (в том числе 127 площадок с 1392 местами для продажи продуктов питания и сельскохозяйственной продукции), более 200 магазинов регионального торгового ритейла, более 1500 мест нестационарной торговли, все — с разрешительными документами.

Ярмарки проходят во всех районах города, включая отдалённые населенные пункты.

На площадках работают передвижные и стационарные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, где проводятся проверки безопасности как животноводческой, так и растениеводческой продукции.

