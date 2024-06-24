В Севастополе разбираются с последствиями ракетной атаки ВСУ на город 23 июня

Аппаратное совещание в Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сегодня началось с минуты молчания.

23 июня киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО, ещё одна, по данным Минобороны, отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, на город упали осколки кассетных суббоеприпасов. Погибли 4 человека, в том числе 2 детей, 153 пострадавших обратились за медицинской помощью, из них 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе объявлен днём траура.

В первые же практически минуты после событий позвонил Президент Владимир Владимирович Путин, передал соболезнования родным и близким, пожелал выздоровления, дал все необходимые распоряжения по оказанию всей необходимой федеральной помощи Севастополю. В течение дня было огромное количество звонков со всех регионов страны со словами поддержки, предложениями помощи, все были вчера с Севастополем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Как доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, врачи оказали медицинскую помощь всем 153 пострадавшим: 74 человека получают лечение амбулаторно, 79 госпитализированы, из них 27 детей. Вчера работали более 30 бригад скорой помощи, также пострадавшие самостоятельно приходили за помощью в городскую больницу № 4. На данный момент в первой больнице находятся 39 человек, в девятой больнице – 13 пациентов, в пятой больнице – 27.

Ночью в Севастополь по поручению Президента прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Федеральному медико-биологическому агентству, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи).

Группа врачей, которая приехала в составе 31 человека, работала всю ночь с нашими докторами, был повторный осмотр. Хочу отметить, что тактику лечения не меняли, наши доктора приняли правильные решения. И также на последующие этапы для оказания помощи уже в федеральных клиниках отобрали более 20 человек, которые будут доставлены в федеральные центры, им будет оказана помощь на федеральном уровне, — сообщил Виталий Денисов.

Детей, которых необходимо перевезти в федеральные медучреждения, будут сопровождать родители. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице окажут всю необходимую поддержку в вопросах размещения семей пострадавших, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Также по поручению главы города организовали горячую линию, поступило 98 обращений. Как сообщил директор департамента здравоохранения, все обращения отработаны.

Спасибо большое нашим врачам, особые слова благодарности хочется сказать 4-й больнице и специалистам скорой помощи, потому что в течение часа после того, как случилась трагедия, я увидел лично, как работа была организована. Все, несмотря на выходной день, с разных точек города быстро прибыли на рабочие места и организовали работу. Наши врачи, хирурги из четвёртой больницы, лично по несколько карет скорой помощи обслужили, разобрались, оказали первую медицинскую помощь. Вся больница работала, помогали, психологическую поддержку оказывали. Все остальные наши врачи тоже работали, повели себя достойно, всё было организованно, и специалисты, которые прибыли, оценили первый этап оказания помощи как высокий, что заслуживает отдельной благодарности, — сказал глава города.

Он также поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Трое из них – это севастопольцы, один ребёнок из другого региона.

23 июня губернатор подписал указ о введении в Севастополе режима чрезвычайной ситуации. Заявки о пострадавшем имуществе принимают муниципальные комиссии. Глава города поручил оперативно отрабатывать поступающие обращения.

Выплаты по ущербу здоровью и в случае гибели будут полностью выплачены в соответствии с федеральным законодательством. Все вопросы находятся на контроле. В настоящее время работы на пляжной территории «Учкуевка» и в парке «Учкуевка» продолжаются, идёт обследование территории и водной акватории на наличие взрывоопасных предметов. В лучшем случае до конца этого дня работы будут завершены, — отмечает директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Поступают также обращения о том, как можно забрать личные вещи, которые отдыхающие оставили на пляже. Как сообщил и. о. вице-губернатора Евгений Горлов, все вещи вчера собрали, описали и передали в полицию. Для получения информации можно позвонить по номеру 102 или в дежурную часть отдела полиции «Северная» по номеру + 7 (8692) 73-85-80. Люди, которые при атаке оставили на пляже свои вещи, могут обратиться в штаб, который будет развёрнут сегодня в кинотеатре «Моряк». В штабе будут находиться сотрудники полиции и волонтёры. Все, кому необходимо, смогут обратиться к сотруднику УМВД, написать заявление с описанием вещей, затем проследовать к волонтёрам, опознать вещи и забрать их. Штаб будет работать сегодня с 16 до 19 часов и затем со вторника по пятницу с 9 до 18 часов.

Отдельно хочу ещё сказать слова благодарности сотрудникам наших служб, в кратчайшие сроки и следователи Следственного комитета, и прокуратура, и МВД, и специалисты МЧС – все не остались в стороне и очень быстро и эффективно решали свои задачи. Отдельно хочется сказать спасибо севастопольцам, потому что, как всегда в такие минуты, первыми на помощь приходят люди, и у нас, слава Богу, оказалось очень много людей, которые смогли проявить волевым качества, оказывать помощь и медикам, и просто людям. СМИ о многих уже рассказали. Наш спасатель Дмитрий получил ранение, при этом продолжал оказывать помощь людям. Тамара, работала охранником на пляже, оказывала помощь, пока не приехали врачи, Ирина, гостья из Москвы, врач скорой помощи на отдыхе, подключилась к оказанию помощи, водитель автобуса № 50 Александр, который помогал вывозить раненых с территории пляжа, хозяева кафе в Учкуевке, имена пока их не известны, но обязательно найдём этих людей и отблагодарим за то, что принимали людей для оказания первой помощи и сами в этом тоже участвовали. Не обо всех мы знаем, но каждому из них хочется сказать отдельное спасибо, потому что в такой ситуации проявили себя, как настоящие герои, — говорит Михаил Развожаев.

Справочно: телефоны муниципальных комиссий

Андреевский муниципальный округ: +79785202148

Балаклавский муниципальный округ: +79788120625

Верхнесадовский муниципальный округ: +79781209705

Гагаринский муниципальный округ: +79783000942

Инкерман: +79786916021

Качинский муниципальный округ: +79780545290

Ленинский муниципальный округ: +79780459116

Нахимовский муниципальный округ: +79788434549

Орлиновский муниципальный округ: +79788190047

Терновский муниципальный округ: +79788134140

Департамент внутренней политики: +79785742929

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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