В Севастополе «разбивают» новые сады — благодаря системной господдержке

В Севастополе обновляют персиковые и сливовые сады. Только в 2026 году под новые сады уже отведено 13 гектаров из 20 запланированных, а общая государственная поддержка отрасли с 2016 года превысила 137 млн рублей. Работа ведётся в рамках комплексной программы развития агропромышленного комплекса города, делающей акцент на масштабе, технологичности и устойчивом росте урожайности.

За 10 лет с 2016 года объём субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями в Севастополе составил 137 млн рублей. Государственная поддержка позволила вовлечь в отрасль 10 сельхозтоваропроизводителей. Заложено 258 гектаров современных плодово-ягодных культур, — прокомментировала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Так, в прошлом году АО «Артвин» направило субсидии на закладку более 3 га сливовых садов, а с начала 2026 года удалось посадить 11 га сливы. С 2022 года предприятие получило почти 30 млн рублей на уход и закладку многолетних насаждений.

Дополнительно предприятие получило субсидию на приобретение холодильной установки, котла с ректификационной колонкой и пресса для фруктов, что позволит углубить переработку выращенного сырья. Подобные инвестиции формируют замкнутый цикл: от закладки интенсивных садов до хранения, переработки и реализации продукции.

Сегодня в Севастополе выращиванием плодовых, ягодных и орехоплодных культур занимаются 10 предприятий: АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро», ООО «Качинский +», ООО «Эко Хозяйство «РОДНОЕ», ООО «Инвест Актив», ООО «Миндальный сад», К(Ф)Х Курбан К.В., ИП Луцай Т.Н., ИП Дроздовская Л.А., ООО «Арт Вин-Парк».

Ассортимент многолетних культур включает персик, черешню, яблоню, фундук, миндаль, а также ягодные насаждения.

Результатом планомерной работы отрасли стал уверенный рост производственных показателей. В 2025 году с площади 258 га собрано 1,4 тыс. тонн плодов. В 2026 году запланирован сбор урожая с площади 336 га в объёме порядка 1,8 тыс. тонн. Господдержка стимулирует закладку новых садов, развитие инфраструктуры хранения и первичной переработки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя