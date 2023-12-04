В Севастополе «Разговоры о важном» посвятили школьным династиям

В Севастополе, на базе общеобразовательной школы № 6 прошла акция «Мы вместе. Школьные династии». Мероприятие состоялось в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Севастопольская школа № 6 – одно из старейших учебных заведений города. Уже 125 лет её история неразрывно связана с историей Севастополя. За эти годы в стенах школы проведены десятки тысяч уроков, мероприятий и встреч. Уже стало традицией, что выпускники школы приводят сюда обучаться своих детей.

На сегодняшний день в школе есть целые семейные династии учеников. Участие во внеурочном занятии принял директор Департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Я окончил эту школу. Здесь учился мой отец, сейчас учатся мои дети. Мы гордимся, что учились и учимся в 6-й школе. Вы знаете, мне очень нравится определение нашей страны как «семья семей». В этом есть глубокий смысл. И если семья подобна дереву и ветви могут расти в разные стороны, то корни у дерева в одном месте. И это место — школа, — отметил Сергей Бездольный.

К коллективу школы, выпускникам и школьникам обратился и. о. директора Департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

125 лет любви к детям, воспитания настоящих севастопольцев, много это или мало – рассудит история. Поверьте, пройдет время, и вы осознаете, насколько важно для вашей семьи принимать участие в этом мероприятии, в создании проектов. Семья — основа нашего государства. Важно, что вы, проводя работу по подготовке этих проектов, изучили историю ваших предков, узнали что-то новое о своей семье, а самое главное — зафиксировали это как в проекте, так и в памяти, в ваших сердцах. Мы сильная нация, мы чтим историю, помним наших предков, — подчеркнул руководитель профильного ведомства.

Занятие началось с торжественной линейки, которую открыла директор школы Наталья Терещенко.

125-летию школы посвящена вся вторая четверть, и мы проводим уже третье большое мероприятие. Мы высадили аллею можжевельника от учеников, родителей, выпускников, сотрудников УМВД, провели проект «Окна истории», где на протяжении недели шли радиопередачи, мы слушали песни тех времён. Сегодня мы представляем третье большое мероприятие – акцию «Семейные династии». Севастопольцы нам доверяют, приводят в нашу школу уже своих детей и внуков, наши выпускники — хранители традиций. Не случайно мы проводим эту акцию именно 4 декабря, в день, когда по всей России идут занятия «Разговоры о важном». Мы вместе творим историю школы, мы вместе гордимся городом, своими поступками, трудом, мы вместе творим историю Севастополя и всей страны, — отметила директор.

В рамках акции «Мы вместе. Школьные династии» ученики вместе с родителями, бабушками и дедушками подготовили 85 семейных проектов, в рамках которых представили семейные фотографии, показав свою причастность к школе, к её истории и тем патриотическим традициям, которые хранит учебное заведение.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.