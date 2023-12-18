Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе «Разговоры о важном» вели на тему «Герои нашего времени»
актуально в республике
В Севастополе «Разговоры о важном» вели на тему «Герои нашего времени»

В Севастополе «Разговоры о важном» вели на тему «Герои нашего времени»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 18.12.2023

Учебная неделя во всех школах и колледжах России началась с внеурочного занятия «Разговоры о важном». Тема «Герои нашего времени» приурочена к празднику, прошедшему 9 декабря, — Дню Героев Отечества. С учащимися севастопольской школы № 41 пообщался Андрей Павлов, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

День Героев Отечества — один из самых важных праздников в истории нашей страны. В настоящее время участники специальной военной операции, как и наши предки, совершают геройские поступки, сражаются за нашу Родину, обеспечивают безопасность нашей страны. Об этом важно знать и помнить. Не стоит забывать, что стать героем, совершать достойные и честные поступки может каждый человек, главное — всегда оставаться человеком, способным в трудную минуту думать не только о себе, но и о других, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Андрея Павлова.

Учащиеся познакомились с примерами героических поступков абсолютно разных людей, совершённых в разное время при разных обстоятельствах. Впечатлённые историями героев, ребята рассказали, что в их семьях и в окружении тоже есть настоящие герои, которые, в частности, участвуют в специальной военной операции.

Меня переполняет чувство гордости, что в нашей стране так много людей, которые сейчас воюют на передовой, а также трудятся в тылу. Это не только военные, но и спасатели, врачи, волонтёры. Эти люди, рискуя своей жизнью, защищают наши территории. Я считаю, что они очень отважные и храбрые. Для меня они настоящие герои, — отмечает ученик 10-Б класса Тимофей. 

Герои нашего времени Герои нашего времени Герои нашего времени

Напомним, внеурочные занятия «Разговоры о важном» стартовали в сентябре 2022 года. В рамках занятий классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке, рассуждают об истории и традициях нашей страны, о природе и человеке, нашей литературе.

Узнайте больше:  Севастопольский ТЮЗ открывает Новогоднюю кампанию подарком от Министра культуры РФ

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.