В Севастополе «Разговоры о важном» вели на тему «Герои нашего времени»

Учебная неделя во всех школах и колледжах России началась с внеурочного занятия «Разговоры о важном». Тема «Герои нашего времени» приурочена к празднику, прошедшему 9 декабря, — Дню Героев Отечества. С учащимися севастопольской школы № 41 пообщался Андрей Павлов, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

День Героев Отечества — один из самых важных праздников в истории нашей страны. В настоящее время участники специальной военной операции, как и наши предки, совершают геройские поступки, сражаются за нашу Родину, обеспечивают безопасность нашей страны. Об этом важно знать и помнить. Не стоит забывать, что стать героем, совершать достойные и честные поступки может каждый человек, главное — всегда оставаться человеком, способным в трудную минуту думать не только о себе, но и о других, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Андрея Павлова.

Учащиеся познакомились с примерами героических поступков абсолютно разных людей, совершённых в разное время при разных обстоятельствах. Впечатлённые историями героев, ребята рассказали, что в их семьях и в окружении тоже есть настоящие герои, которые, в частности, участвуют в специальной военной операции.

Меня переполняет чувство гордости, что в нашей стране так много людей, которые сейчас воюют на передовой, а также трудятся в тылу. Это не только военные, но и спасатели, врачи, волонтёры. Эти люди, рискуя своей жизнью, защищают наши территории. Я считаю, что они очень отважные и храбрые. Для меня они настоящие герои, — отмечает ученик 10-Б класса Тимофей.

Напомним, внеурочные занятия «Разговоры о важном» стартовали в сентябре 2022 года. В рамках занятий классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке, рассуждают об истории и традициях нашей страны, о природе и человеке, нашей литературе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя