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В Севастополе разобрались с проектами планировки и межевания двух городских территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 17.02.2022

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняты постановления об утверждении проектов планировки и межевания двух городских территорий. Это участки – в районе Лабораторного шоссе и улицы Дмитрия Ульянова. Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, на территории площадью 21 га в районе улицы Горпищенко – Лабораторного шоссе – улицы Николая Кисляка планируется построить многоквартирные дома высотой 9 и 12 этажей. Проект предусматривает строительство социальной инфраструктуры — детского сада, школы, центра обслуживания населения.

Документация подготовлена для корректировки красных линий улично-дорожной сети в целях размещения паркинга для строящихся многоквартирных домов. Предполагается размещение на этой территории детского дошкольного образовательного учреждения вместимостью 250 мест, а также размещение общеобразовательного учреждения вместимостью 400 мест, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Жукалова.

Губернатор Михаил Развожаев обратил внимание, что на том месте, где проектом планировки территории предусмотрено создание детского сада сейчас можно наблюдать активное возведение объектов индивидуального жилищного строительства. Руководитель профильного департамента пояснил, что все участки будут выкупаться.

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