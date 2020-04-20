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В Севастополе разовую выплату в 3 тысячи рублей получат около 85 тысяч детей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе разовую выплату в 3 тысячи рублей получат около 85 тысяч детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:23 20.04.2020

В Севастополе разовую выплату в размере 3 тысяч рублей получат все несовершеннолетние дети  — новорожденные, воспитанники детских садов, школьники, студенты в возрасте от 0 до 18 лет. Соответствующее  Постановление по поручению Михаила Развозжаева разработали в Департаменте образования и науки Севастополя.

По этому поводу у нас состоялась большая дискуссия. Изначально позиция была предоставить единовременную денежную выплату тем детям, у которых есть постоянная или временная регистрация в Севастополе. Понятно, что есть определенные ограничения связанные с законодательством. Если дети у нас находятся на дошкольном или школьном образовании, то мы не можем делать разделение по принципу прописки. Кроме того, из 80 тысяч детей у нас по данным УФМС  в городе зарегистрированы только  30 тысяч. С учетом сложившейся ситуации, мы не будем требовать регистрацию и прописку. Мы всем детям: воспитанникам детских садов, школьникам, никому по заявительному принципу отказывать не будем. Все эту помощь получат. Но в этом вопросе необходимо наводить порядок. Совершенно непонятно каким образом мы считаем федеральные дотации на систему образования и так далее, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

Порядок выплаты, отмечают специалисты, — заявительный и максимально упрощен. Чтобы получить 3000 рублей на каждого ребенка, нужно подать заявление на электронную почту, в  котором нужно указать, на какой расчетный счет родители хотят получить деньги.

Тем родителям, чьи дети  учатся  не  в подведомственных учреждениях Департамента образования, кто не посещает школы и детские сады — нужно будет  выслать расширенный список документов на электронную почту Департамента образования и науки.

Заявления начнут принимать с 21 апреля. Адрес почты и телефон для справок — будет сообщен дополнительно. Выплаты получат около 85 тысяч детей.

В Севастополе разовую выплату в 3 тысячи рублей получат около 85 тысяч детей

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