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В Севастополе разрабатывают порядок заправки генераторов
фото: © РИА Новости . Артем Креминский

В Севастополе разрабатывают порядок заправки генераторов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:36 22.06.2026

В Севастополе на сегодняшний день топливо уходит на снабжение оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Совместно с федеральным штабом делается все возможное для возобновления поставок бензина в город. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства в понедельник. Глава Севастополя напомнил, что решение о приостановке продажи бензина на городских АЗС приняли в воскресенье, 21 июня, из-за логистических сложностей после последней атаки врага на Керченском направлении.

Вместе с Федеральным штабом делаем все возможное, чтобы восстановить поставки топлива в Севастополь. Как только это получится, продажа топлива для жителей возобновится, — сказал губернатор.

Также Развожаев поручил продумать порядок заправки дизель-генераторов на случай, если возникнут серьезные перебои с электричеством. По его словам, этим вопросом интересуются многие горожане в соцсетях.

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Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в Севастополе на сегодняшний день стабильна. Электричество подается без ограничений, отметил глава города.

Сейчас в городе все работает стабильно, свет подается без ограничений. Но нужно заранее подготовить механизм, особенно для частных домов, где есть дизель-генераторы. Речь идет об отдельном порядке заправки в ограниченном объеме — на случай, если действительно возникнет чрезвычайная ситуация. Такой план должен быть заранее согласован с владельцами АЗС, — сказал Михаил Развожаев.

В воскресенье в Севастополе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Однако вскоре постоянную подачу электричества вернули.

источник: РИА Новости Крым 

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