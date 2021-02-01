В Севастополе разработали дорожную карту по решению проблем с электроснабжением СТ

В Севастополе состоялось заседание круглого стола по вопросам электроснабжения садовых товариществ, где участники рассказали о проведенной работе и дальнейших планах по итогам встреч с садоводами.

На сегодняшний день, при совместной работе Правительства Севастополя, Гагаринского и Балаклавского муниципалитетов, представителей садовых товариществ и общественности в ручном режиме запущен комплекс мероприятий по решению существующей проблемы. Уже проработано порядка 70 садовых товариществ, 35 из которых готовы на действия в части подключения и увеличения мощностей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В ходе проведенной межведомственной работы, отмечают специалисты, выявлены основные факторы, создающие препятствия развития электросетевого хозяйства в садовых товариществах: косвенное подключение к сетям, не соответствующие законодательству документы самого садоводческого товарищества, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки – это не позволяет сегодня увеличить технические мощности, совершить какие-либо действия в отношении сетей садоводческих товариществ, в том числе и развитие сетей.

Мы открыты для садовых товариществ в части содействия по корректировке, подготовке документов и организации документального сопровождения, в том числе, земельных, регистрационных вопросов, которые являются основанием для реализации мероприятий по увеличению мощности, передачи сетей в сетевую организацию и развитие сетей садовых товариществ. Без документов — нет правовых оснований для реализации таких мероприятий. Помимо оформления всех необходимых документов проводится мониторинг (инвентаризация) потребляемой садовыми товариществами мощности, для того, чтобы выявить незаконные врезки либо косвенные подключения, — отмечает Евгений Горлов.

По словам Евгения Горлова после проведения такого внутреннего аудита будет продолжаться работа с садовыми товариществами по приведению их сетей в соответствие, некоторые садоводы уже готовы увеличить мощность трансформаторных подстанций самостоятельно. Также будет вестись работа с сетевыми компаниями в части передачи сетей.

Помимо этого будем работать с коммерческими организациями, которые расположены на землях садоводов в части целевого использования земельного участка. Есть ли правовые основания для размещения такого объекта. В случае подтверждения законности размещения – данному лицу, осуществляющему коммерческую деятельность необходимо самостоятельно провести коммуникации к своим объектам, чтобы садоводы не страдали от потребляемой мощности в увеличенных объёмах от общей линии, — заявил Евгений Горлов.