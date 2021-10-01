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В Севастополе разругались дочь и мать. В ход пошла кафельная плитка
фото: Liza Summer (pexels.com)

В Севастополе разругались дочь и мать. В ход пошла кафельная плитка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:29 01.10.2021

И только благодаря своевременному вмешательству участкового уполномоченного полиции удалось избежать возможной трагедии. Что «устроили» дочь и мать?

Установлено, что между 20-летней жительницей Севастополя и её 51-летней матерью возник скандал на бытовой почве. Когда женщина попыталась успокоить дочь, девушка разозлилась и начала кидать в неё кафельную плитку, угрожая родственнице расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина незамедлительно обратилась в полицию. На место инцидента немедленно прибыли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району и задержали подозреваемую, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В Севастополе разругались дочь и мать. В ход пошла кафельная плитка

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