В Севастополе развивается «Серебряное» волонтёрство

Для севастопольских пенсионеров серебряный возраст – это время для новых хобби вместе с программой «Активное долголетие». Они учатся компьютерной грамотности, занимаются спортом, вокалом, скандинавской ходьбой. А организуют такие мероприятия по нацпроекту «Семья».

Например, Наталья Щеткина – «серебряный» волонтер, ей 76 лет. Уже более девяти лет она посещает Севастопольский городской центр социального обслуживания. Вместе с сотрудниками центра она участвует в культурной жизни и помогает организовывать досуг пожилых людей и инвалидов.

Всю жизнь я проработала в сфере музыкального образования: преподавала фортепиано, руководила хорами, была концертмейстером, работала с детьми и взрослыми в школах, училищах и домах культуры в Севастополе, Губкине, Северодонецке и других городах. Кроме того, я всегда увлекалась литературой, писала мемуары, участвовала в литературно-творческом объединении, а в последние годы активно занимаюсь волонтерской деятельностью – провожу музыкальные занятия для инвалидов и пенсионеров. Моя жизнь – это служение музыке, людям и творчеству, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталью Щеткину.

О центре женщина узнала от общественной ветеранской организации. Кроме того, она сама активно интересовалась жизнью города и всегда стремилась быть в курсе событий.

В центре для меня открыт целый мир помощи, общения и развития. Мне доступны и оздоровительные процедуры, и занятия в тренажерном зале, и уроки по освоению современных гаджетов. Все это, безусловно, очень важно. Но по-настоящему мое сердце откликается на культурно-досуговые мероприятия, особенно на праздничные концерты. Участие в культурной жизни центра и волонтерская работа дали мне ощущение востребованности и смысла жизни даже в зрелом возрасте, – заключила волонтер.

Найти интересные занятия и новых друзей можно в центре общения благодаря нацпроекту «Семья».

Адрес: ул. Хрусталева, 27. Тел.: 44-36-62, +7 (978) 933-53-49. Время работы: пн–чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя