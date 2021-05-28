В Севастополе разыскивают виновника ДТП

В Севастополе 16 мая 2021 года около 2:35 часов на Проспекте Генерала Острякова в районе дома 158 «А» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ белого цвета, совершил наезд на пешехода и припаркованный автомобиль «Ауди», затем покинул место ДТП и скрылся. С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 738 400, 738 401 или группы розыска – 738 428, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

