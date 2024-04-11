Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Севастополе | В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину
актуально в республике
В Севастополе разыскивают очевидцев на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину

В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:39 11.04.2024

Сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 марта, в 15:30 в районе дома 56-А по проспекту Октябрьской Революции с участием водителя электросамоката.

В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, на тротуаре произвёл наезд на 76-летнюю женщину. После чего в нарушении ПДД РФ водитель СИМ покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину

Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП. В связи с этим, Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами происшествия, по телефону: +7 (978) 726-14-26.

В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину

Фото: УМВД по г. Севастополю.

Просмотры: 25

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.