В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП на тротуаре: электросамокат сбил пожилую женщину

Сотрудниками отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 марта, в 15:30 в районе дома 56-А по проспекту Октябрьской Революции с участием водителя электросамоката.

В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, на тротуаре произвёл наезд на 76-летнюю женщину. После чего в нарушении ПДД РФ водитель СИМ покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП. В связи с этим, Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами происшествия, по телефону: +7 (978) 726-14-26.

Фото: УМВД по г. Севастополю.