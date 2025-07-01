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В Севастополе разыскивают подростка — пропал без вести Илья Грязнов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:49 01.07.2025

Отделом МВД России по Гагаринскому району разыскивается несовершеннолетний Грязнов Илья Александрович, 2012 года рождения, который 29 июня 2025 года около 22:30 часов ушел из дома и не вернулся до настоящего момента:

  • приметы: на вид 13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волос светлый стрижка каре длиной до плеч, глаза голубого цвета. При себе имел электросамокат.
  • был одет: спортивная кофта чёрного цвета, джинсовые шорты, белые кроссовки, на голове белый защитный шлем.
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В Севастополе разыскивают подростка - пропал без вести Илья Грязнов

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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