В Севастополе разыскивают пропавшего без вести подростка с особенностями здоровья

Приметы: на вид 16 лет, рост около 175 см, плотного телосложения.
Был одет: серая футболка, серые брюки, серые кроссовки.
Подросток имеет особенности здоровья — страдает аутизмом.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
