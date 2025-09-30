Прямо сейчас:
В Севастополе разыскивают пропавшего без вести подростка с особенностями здоровья

Отделом МВД России по Гагаринскому району разыскивается несовершеннолетний Попов Ярослав Дмитриевич, 2008 года рождения, который 29 сентября около 22:00 часов ушел из дома и не вернулся до настоящего времени.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 175 см, плотного телосложения.

Был одет: серая футболка, серые брюки, серые кроссовки.

Подросток имеет особенности здоровья — страдает аутизмом.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 102,738-700, 738-701 или каналами электронной почты: 9202dch@mvd.ru.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

